الاعلامي محمد بوغلاب يدعو الى تغيير اسم ولاية جندوبة

Vendredi 13 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 23:55:08

- طالب الإعلامي محمد بوغلاب في برنامج 24/7 على قناة الحوار التونسي بتغير اسم ولاية جندوبة مشيرا بان تسميتها تعود إلى زمن الاستعمار الفرنسيوقال بوغلاب ان منطقة بلاريجيا الخصبة كانت وجهة المستعمرين الذين كانوا يسكنون فوق الهضبة في حين كان العمال يسكنون اسفلها لذلك كانوا يقولون عنهم اهل الاسفل.وأوضح بوغلاب " ان التسمية حولتها الدارجة التونسية الى جندوبة والافضل اعتماد كلمة "بلاريجيا "ومعناها الملكة الجميلة.وحول تسمية مدينة غار الدماء بهذه التسمية كشف بوغلاب إنها في الواقع محطة قطار شيدت لمستعمر يدعى ''ماو'' فكانت تسمى لكن السكان حولوها الى غار الدماء.