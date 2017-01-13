Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Amani - Ma Takhbar Hada  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Médias

الاعلامي محمد بوغلاب يدعو الى تغيير اسم ولاية جندوبة

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - طالب الإعلامي محمد بوغلاب في برنامج 24/7 على قناة الحوار التونسي بتغير اسم ولاية جندوبة مشيرا بان تسميتها تعود إلى زمن الاستعمار الفرنسي

وقال بوغلاب ان منطقة بلاريجيا الخصبة كانت وجهة المستعمرين الذين كانوا يسكنون فوق الهضبة في حين كان العمال يسكنون اسفلها لذلك كانوا يقولون عنهم اهل الاسفل.
وأوضح بوغلاب " ان التسمية حولتها الدارجة التونسية الى جندوبة والافضل اعتماد كلمة "بلاريجيا "ومعناها الملكة الجميلة.
وحول تسمية مدينة غار الدماء بهذه التسمية كشف بوغلاب إنها في الواقع محطة قطار شيدت لمستعمر يدعى ''ماو'' فكانت تسمى لكن السكان حولوها الى غار الدماء.




Publié le:2017-01-13 23:55:08

rtt-177bb88865ff2dc2f875a0d926f8b8d2-2017-01-13 23:55:08
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136880



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Gabon - Guinée Bissau
  20h : Burkina Fasso - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12816,3

  • (12/01)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 2,45416 DT        1$ =2,32106 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/01)   1097,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136880 296|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires