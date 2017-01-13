الاعلامي محمد بوغلاب يدعو الى تغيير اسم ولاية جندوبة

وقال بوغلاب ان منطقة بلاريجيا الخصبة كانت وجهة المستعمرين الذين كانوا يسكنون فوق الهضبة في حين كان العمال يسكنون اسفلها لذلك كانوا يقولون عنهم اهل الاسفل.
وأوضح بوغلاب " ان التسمية حولتها الدارجة التونسية الى جندوبة والافضل اعتماد كلمة "بلاريجيا "ومعناها الملكة الجميلة.
وحول تسمية مدينة غار الدماء بهذه التسمية كشف بوغلاب إنها في الواقع محطة قطار شيدت لمستعمر يدعى ''ماو'' فكانت تسمى لكن السكان حولوها الى غار الدماء.
Publié le:2017-01-13 23:55:08
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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