كندا: بلحسن الطرابلسي في ضائقة مالية ومختبىء باحدى المناطق الجبلية

وأفادت نفس الجريدة أن بلحسن الطرابلسي ربما يكون مختبئا باحدى المناطق الجبلية منذ شهر ماي 2016 عندما قررت ادارة الهجرة طرده من كندا .
كما أفاد نفس المصدر أن وزارة العدل الكندية أصدرت بطاقة اعتقال في حقه.
وكان الظهور التلفزي الاول لصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي على قناة التاسعة خلف ردود فعل غلب عليها الاستنكار و الرفض لتصريحاته التي غالط فيها الشعب التونسي و لم يكلف نفسه على الاقل الاعتذار من الشعب عن الفظاعات التي ارتكبتها عصابة الطرابلسية التي عاثت فسادا لعدة سنين في بلادنا .
Publié le:2017-01-13 14:23:55
Par:Matouchi (Tunisia )
Sur:ليلة سقوط قناع بسيّس مرّة أخرى