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كندا: بلحسن الطرابلسي في ضائقة مالية ومختبىء باحدى المناطق الجبلية

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - أفادت جريدة La Presse الكندية في عددها الصادر يوم الجمعة 13 جانفي أن زوجة بلحسن الطرابلسي قدمت مؤخرا طلبا إلى المحكمة الاتحادية بمونتريال لمنحها حق الوصول إلى حسابات زوجها الفار من العدالة الكندية .

وأفادت نفس الجريدة أن بلحسن الطرابلسي ربما يكون مختبئا باحدى المناطق الجبلية منذ شهر ماي 2016 عندما قررت ادارة الهجرة طرده من كندا .
كما أفاد نفس المصدر أن وزارة العدل الكندية أصدرت بطاقة اعتقال في حقه.

وكان الظهور التلفزي الاول لصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي على قناة التاسعة خلف ردود فعل غلب عليها الاستنكار و الرفض لتصريحاته التي غالط فيها الشعب التونسي و لم يكلف نفسه على الاقل الاعتذار من الشعب عن الفظاعات التي ارتكبتها عصابة الطرابلسية التي عاثت فسادا لعدة سنين في بلادنا .



Publié le:2017-01-13 14:23:55

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1 de 1 commentaires pour l'article 136843

Matouchi  (Tunisia)  |Vendredi 13 Janvier 2017 à 15h 03m |           
ولى يصلي.......و يحب يجي يعمل تأشيرة حج...



Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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