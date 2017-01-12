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بعد شكاية من المندوب العام لحماية الطفولة: الهايكا ترسل لفت نظر الى ''راديو ماد''

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في بيانها يوم الخميس 12 جانفي 2017 لفت نظر الى السيدة زهور الصيد الممثلة القانونية لراديو " ماد اف ام" بسبب تجاوز حصل في احد برامج الإذاعة وبعد شكاية تقدم بها المندوب العام للطفولة
وقالت الهايكا ان أن الصحفي سفيان بن فرحات قد تطرق في حلقة برنامج “Prime Time” التي تم بثها بتاريخ 19 سبتمبر 2016 لوضعية طفلة تبلغ من العمر 14 سنة على أنها وضعية اجتماعية تتطلب تدخل السلط المعنية غير أنه قام في الاثناء بذكر معطيات شخصية متعلقة بهويتها ومن ذلك اسمها وسنها والسنة التي تدرس بها مضيفا بأن والدها نزيل السجن لقضاء عقوبة بدنية تتجاوز السبعين سنة من أجل إصداره شيكات دون رصيد.

وتابعت الهايكا "وحيث أنه و لئن كان ذكر المعطيات الشخصية للطفلة كان بهدف لفت نظر المؤسسات المعنية بالطفولة لوضعيتها إلا أن الطريقة التي تم توخيها فيها مس بالمصلحة الفضلى للطفلة على اعتبار أن كشف تلك المعطيات من شأنه أن يعرضها للوصم الاجتماعي.
وحيث أن مراعاة المصلحة الفضلى للطفل تعد أولويّة لا بد من أخذها بعين الاعتبار في كل معالجة لمعلومة يكون موضوعها طفل يعيش حالة من حالات التهديد.
وحيث اقتضى الفصل 04 من الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة على ضرورة أن ” يلتزم الحاصل على الإجازة بحماية المصلحة الفضلى للطفل و إعطائها الأولوية المطلقة و لا يبرر الانخراط في حملات كسب الدعم و التأييد لقضايا الأطفال و تعزيز حقوقهم خرق أحكام هذا الملحق “.
وطالبت الهايكا في لفت النظر الموجه الىالامثلة القانونية للاذاعة بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل في كل تناول إعلامي يتعلق به التزاما بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وأحكام الملحق الخاص بحماية الأطفال و حقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة.




Publié le:2017-01-12 21:33:36

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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