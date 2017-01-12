أهالي قفصة للرئيس السبسي: نستبشر خيرا من زيارتك ونريدها زيارة اجراءات لا زيارة مجاملة

وقال عدد من الأهالي أنهم يستبشرون خيرا من زيارة رئيس الجمهورية.
وقال عدد من المواطنين في تصريح لاذاعة موزاييك أنهم ينتظرون من زيارة الرئيس أن تكون زيارة اجراءات لا زيارة مجاملة.
Publié le:2017-01-12 21:22:16
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Par:nasih (Tunisia )
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