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Politique

أهالي قفصة للرئيس السبسي: نستبشر خيرا من زيارتك ونريدها زيارة اجراءات لا زيارة مجاملة

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - من المنتظر أن يؤدي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 14 جانفي الجاري زيارة الى ولاية قفصة وذلك في حركة رمزية لاحياء الذكرى السادسة للثورة.

وقال عدد من الأهالي أنهم يستبشرون خيرا من زيارة رئيس الجمهورية.
وقال عدد من المواطنين في تصريح لاذاعة موزاييك أنهم ينتظرون من زيارة الرئيس أن تكون زيارة اجراءات لا زيارة مجاملة.





Publié le:2017-01-12 21:22:16

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1 de 1 commentaires pour l'article 136812

Mandhouj  (France)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 21h 32m |           
أين نحن اليوم من أهداف الثورة ؟



Babnet Tunisie Special CAN 2017
   J - 2

Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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