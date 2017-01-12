أهالي قفصة للرئيس السبسي: نستبشر خيرا من زيارتك ونريدها زيارة اجراءات لا زيارة مجاملة

Jeudi 12 Janvier 2017

بــاب نــات









Publié le:2017-01-12 21:22:16

- من المنتظر أن يؤدي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 14 جانفي الجاري زيارة الى ولاية قفصة وذلك في حركة رمزية لاحياء الذكرى السادسة للثورة.وقال عدد من الأهالي أنهم يستبشرون خيرا من زيارة رئيس الجمهورية.وقال عدد من المواطنين في تصريح لاذاعة موزاييك أنهم ينتظرون من زيارة الرئيس أن تكون زيارة اجراءات لا زيارة مجاملة.