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Economie

مرزوق يرأس وفد رجال أعمال للإستثمار في صقلية

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - صرح رئيس الحكومة الاقليمية بصقلية Rosario Crocetta أن وفدا من رجال الأعمال من تونس يتقدمهم محسن مرزوق يدرسون شراء فندقين بصقلية وشركة العجين Tomasello في حالة افلاس على أن تتعهد الادارة الجديدة التعاقد مع العمال المسرحين من معامل العجين...

وقال محسن مرزوق ، رئيس وفد رجال الأعمال التونسيين الذين يزورون الجزيرة خلال مؤتمر صحفي في قصر أورليان" أن الانتاج سيكون للتصدير وأن السوق الافريقية واعدة".

وكان محسن مرزوق نشر على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن وفدا من حركة مشروع تونس يقوده الأمين العام يؤدي زيارة لصقلية بإيطاليا و يتكون الوفد من أعضاء المكتب التنفيذي مراد الخشين و رياض سعادة و محمد الطرودي و خولة بن عائشة و القياديين بالحزب سامي عبد العالي و موسى الحبوبي.
و قد زار الوفد في اليوم الثاني شركة ' موساييكون ' الرائدة في القضايا الاتصالية.




Publié le:2017-01-12 12:01:13

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4 de 4 commentaires pour l'article 136767

Citizenvoice  (Tunisia)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 13h 44m |           
- Mohsen marzouk est un type très louche. c'est le politicien le plus méchant sur la scène, c'est un dictateur en puissance et si par malheur un jour le pouvoir lui tombe entre les mains par la naïveté habituelle des tunisiens, ben ali ne sera devant lui qu'une fillette de maternelle, il mettra le pays à quatre et lui fera subir tout ses caprices et ses fantasmes monstrueuses.

Mauvaistemps  (Tunisia)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 13h 28m |           
في الوقت اللي تونس مستحقة للاستثمارات ومستحقة باش تخدم ولادها وتخلقلهم ابواب رزق سي مرزوق يجمع رجال اعمال تونسيين وشجعهم باش يخرجو فلوسهم البرى ويخدمو اولاد الطليان وموش هذا برك يزيدو يعطيو مستحقات العمال الطليان اللي طردتهم شركاتهم وين ها الوطنية وين الكلامات اللتي تحكي على المشاريع الكبرى اللي تحدثوا علاها في حملاتهم الانتخابية؟

Ahmed Beyoub  (France)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 13h 26m |           





STIMULANT  (Niger)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 12h 30m |           
Sicile c'est un zone d'ombre. Il faut bien y investir



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Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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