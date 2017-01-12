وقال محسن مرزوق ، رئيس وفد رجال الأعمال التونسيين الذين يزورون الجزيرة خلال مؤتمر صحفي في قصر أورليان" أن الانتاج سيكون للتصدير وأن السوق الافريقية واعدة".
وكان محسن مرزوق نشر على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن وفدا من حركة مشروع تونس يقوده الأمين العام يؤدي زيارة لصقلية بإيطاليا و يتكون الوفد من أعضاء المكتب التنفيذي مراد الخشين و رياض سعادة و محمد الطرودي و خولة بن عائشة و القياديين بالحزب سامي عبد العالي و موسى الحبوبي.
و قد زار الوفد في اليوم الثاني شركة ' موساييكون ' الرائدة في القضايا الاتصالية.
Publié le:2017-01-12 12:01:13
Par:citizenvoice (Tunisia )
Sur: مرزوق يرأس وفد رجال أعمال للإستثمار في صقلية