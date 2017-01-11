على اذاعة موزاييك: نوفل الورتاني يشبه نقيب الصحفيين ببن علي ويوسف الوسلاتي يعكس الهجوم

وقال نوفل الورتاني خلال استضافته في برنامج ميدي شو أن نقيب الصحفيين ناجي البغوري يشبه في تعامله مع وسائل الاعلام بالرئيس السابق زين العابدين بن علي, مشيرا الى أن هذا الأخير يريد السيطرة على المؤسسات الاعلامية.
وأعلن نوفل الورتاني أن قناة الحوار التونسي باشرت برفع قضية ضدّ ناجي البغوري بتهمة التشهير والاساءة لسمعة الغير.
تصريحات نوفل الرتاني اثارت غضب عضو المكتب التنفيذي للنقابة يوسف الوسلاتي الذي نعت تصريحات هذا الأخير بالغير أخلاقية .
Publié le:2017-01-11 16:48:39
Par:charles (France )
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