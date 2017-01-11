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صحفية قناة ''العربي اليوم'' تحرج معز بن غربية وتعطيه دروس في أخلاق المهنة الصحفية

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - قال معز بن غربية صاحب قناة التاسعة ومقدم الحوار مع صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي في مداخلة على قناة العربي اليوم أن استضافته لهذا الأخير تدخل في باب حرية التعبير التي تعيشها البلاد.

وقال معز بن غربية أن كل صحفي في العالم يبحث عن سبق صحفي واجراء لقاءات صحفية مع شخصيات مثيرة, مضيفا " جميع الصحفيين يبحثون عن السبق الصحفي وهذا ما قمت به".
تصريحات معز بن غربية اثارت استغراب مقدمة البرنامج التي توجهت له بالقول " هل من أخلاقيات المهنة استضافة أشخاص أدانهم القضاء بالفساد وقاموا بنهب ثروات الشعب التونسي".
وتابعت مقدمة البرنامج " السبق الصحفي لا يكون على حساب معايير المهنة الصحفية".
تصريحات مقدمة البرنامج اثارت انفعال معز بن غربية الذي حاول التهرّب من الاجابة عن الأسئلة الصحفية حول أخلاقايت المهنة ومعاييرها وحدودها.




Publié le:2017-01-11 16:15:52

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Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
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Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
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Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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