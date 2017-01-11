اصدار منشور تفتيش في حق رجل الأعمال محمد الدرويش

Mercredi 11 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-11 16:11:36

- أكد مصدر أمني مسؤول من اقليم الأمن الوطني بأريانة أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية وبعد اجراء استشارة مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدروا منشور تفتيش في حق رجل الأعمال محمد الدرويش وذلك بخصوص الاعتداء على رجل أمن ليلة السنة الميلادية بجهة سكرة ...وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أفادت في بلاغ لها أن رجل الأعمال محمد الدرويش إعتدى ليلة راس السنة بالعنف رفقة مجموعة من الأشخاص على الأمنيين.و عبرت النقابة عن تنديدها لهذا النوع من الإعتداء مفيدة أن منظمات حقوق الإنسان تغييب عندما يكون الأمن ضحية و يمارس عليه العنف و جميع أنواع الضغوطات للتنازل على حقوقه .و حملت النقابة سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في كل ما يحدث من عنف ممنهج ضد أعوان الأمن مهددة بالرد بقوة في حالة عدم التدخل لمحاسبة المتورطين في عملية الإعتداء .