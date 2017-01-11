وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أفادت في بلاغ لها أن رجل الأعمال محمد الدرويش إعتدى ليلة راس السنة بالعنف رفقة مجموعة من الأشخاص على الأمنيين.
و عبرت النقابة عن تنديدها لهذا النوع من الإعتداء مفيدة أن منظمات حقوق الإنسان تغييب عندما يكون الأمن ضحية و يمارس عليه العنف و جميع أنواع الضغوطات للتنازل على حقوقه .
و حملت النقابة سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في كل ما يحدث من عنف ممنهج ضد أعوان الأمن مهددة بالرد بقوة في حالة عدم التدخل لمحاسبة المتورطين في عملية الإعتداء .
Publié le:2017-01-11 16:11:36
Par:Med Maaloul (Germany )
Sur: اصدار منشور تفتيش في حق رجل الأعمال محمد الدرويش