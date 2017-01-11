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Justice

اصدار منشور تفتيش في حق رجل الأعمال محمد الدرويش

Mercredi 11 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد مصدر أمني مسؤول من اقليم الأمن الوطني بأريانة أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية وبعد اجراء استشارة مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدروا منشور تفتيش في حق رجل الأعمال محمد الدرويش وذلك بخصوص الاعتداء على رجل أمن ليلة السنة الميلادية بجهة سكرة ...


وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أفادت في بلاغ لها أن رجل الأعمال محمد الدرويش إعتدى ليلة راس السنة بالعنف رفقة مجموعة من الأشخاص على الأمنيين.
و عبرت النقابة عن تنديدها لهذا النوع من الإعتداء مفيدة أن منظمات حقوق الإنسان تغييب عندما يكون الأمن ضحية و يمارس عليه العنف و جميع أنواع الضغوطات للتنازل على حقوقه .
و حملت النقابة سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في كل ما يحدث من عنف ممنهج ضد أعوان الأمن مهددة بالرد بقوة في حالة عدم التدخل لمحاسبة المتورطين في عملية الإعتداء .



Publié le:2017-01-11 16:11:36

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2 de 2 commentaires pour l'article 136737

Med Maaloul  (Germany)  |Mercredi 11 Janvier 2017 à 16h 36m |           
ساهلة، تعرفوا العنوان متاعو... إذن من عند وكيل الجمهورية و تهدوا عليه للدار
منشور التفتيش في حق قتلة "فيصل بركات" موجود و المجرم مازال طليق و شطح في عرس بنتو في الوتيل... (حسب شهادات الجلسة الأولى للإستماع متع هيئة الحقيقة و الكرامة)

Zama9tel  (Tunisia)  |Mercredi 11 Janvier 2017 à 16h 17m |           
العدل أساس العمران...يجيب تطبيق القانون على الجميع...تحية للأمن الجمهوري.



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Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
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Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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