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الاعلامية أسماء البكوش: شكرا بن غربية لأنك وحدتنا ضدّ اللصوص وثورتنا مازالت قائمة رغم سعيكم لاخمادها

Mardi 10 Janvier 2017
بــاب نــات - انتقدت الاعلامية بالاذاعة الوطنية أسماء البكوش يوم الثلاثاء 10 جانفي استضافة صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي على قناة التاسعة معتبرة ذلك محاولة لتبييض الفساد والفاسدين.
وقالت أسماء البكوش مخاطبة مقدّم الحوار معز بن غربية قائلة " شكرا بن غربية لأنك وحدتنا ضدّ اللصوص وثورتنا مازالت قائمة رغم سعيكم لاخمادها".

وفي ما يلي تدوينة أسماء البكوش :
شكرا معز بن غربية لانك ذكرت التوانسة من حيث لا تدري ان لصوصا كانوا يحكمون البلاد وان هؤلاء اللصوص بعد 6سنوات يكذبون يزورون يتبهللون على الشعب ولا يعتذرون ....شكرا لانك وحدتنا من جديد في وجه اللصوص ....قامت ثورة في البلاد ويوم 15 جانفي بدا مشروع اخمادها ولا يزال مستعملين الاعلام وجندوا من جندوا من اجل ان ندفع الثمن ونترحم على عهد بن علي ...ذلك العهد لن يعود لن يعود لن يعود ....بارهابييكم بقطاع الطرق من ال الطرابلسي وغيرهم لن نترك هذا البلد وسنبقى ولن نصمت....لا عاش في تونس من خانها.



Publié le:2017-01-10 23:13:45

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Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 11 Janvier 2017 à 00h 01m |           
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