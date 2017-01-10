وقالت أسماء البكوش مخاطبة مقدّم الحوار معز بن غربية قائلة " شكرا بن غربية لأنك وحدتنا ضدّ اللصوص وثورتنا مازالت قائمة رغم سعيكم لاخمادها".
وفي ما يلي تدوينة أسماء البكوش :
شكرا معز بن غربية لانك ذكرت التوانسة من حيث لا تدري ان لصوصا كانوا يحكمون البلاد وان هؤلاء اللصوص بعد 6سنوات يكذبون يزورون يتبهللون على الشعب ولا يعتذرون ....شكرا لانك وحدتنا من جديد في وجه اللصوص ....قامت ثورة في البلاد ويوم 15 جانفي بدا مشروع اخمادها ولا يزال مستعملين الاعلام وجندوا من جندوا من اجل ان ندفع الثمن ونترحم على عهد بن علي ...ذلك العهد لن يعود لن يعود لن يعود ....بارهابييكم بقطاع الطرق من ال الطرابلسي وغيرهم لن نترك هذا البلد وسنبقى ولن نصمت....لا عاش في تونس من خانها.
Publié le:2017-01-10 23:13:45
Par:tuttifrutti (Singapore )
Sur: الاعلامية أسماء البكوش: شكرا بن غربية لأنك وحدتنا ضدّ اللصوص وثورتنا مازالت قائمة رغم سعيكم لاخمادها