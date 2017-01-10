القيروان: كهل يضرم النار في جسده بمقر المحكمة الابتدائية

بــاب نــات
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أقدم اليوم الثلاثاء، كهل يفوق عمره الخمسين عاما على إضرام النار في جسده أمام قاعة الجلسات بـالمحكمة الابتدائية بالقيروان، وفق ما أفادت به اذاعة شمس آف آم مضيفة أن عددا من الحاضرين تمكنوا من إسعاف الكهل ونقله إلى مستشفى الأغالبة لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالة الكهل الصحية خطيرة وفق ما أكده مصدر طبي.
هذا وتفيد المعطيات الاولية بأن الكهل أضرم النار في جشده احتجاجا على حكم صادر ضده بالزامه بدفع نفقة.
Publié le:2017-01-10 14:26:09
Par:aziz75 (France ) Par Mobile
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