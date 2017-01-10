القيروان: كهل يضرم النار في جسده بمقر المحكمة الابتدائية

Mardi 10 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 14:26:09

- أقدم اليوم الثلاثاء، كهل يفوق عمره الخمسين عاما على إضرام النار في جسده أمام قاعة الجلسات بـالمحكمة الابتدائية بالقيروان، وفق ما أفادت به اذاعة شمس آف آم مضيفة أن عددا من الحاضرين تمكنوا من إسعاف الكهل ونقله إلى مستشفى الأغالبة لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالة الكهل الصحية خطيرة وفق ما أكده مصدر طبي.هذا وتفيد المعطيات الاولية بأن الكهل أضرم النار في جشده احتجاجا على حكم صادر ضده بالزامه بدفع نفقة.