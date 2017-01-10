شقيقة صخر الماطري: شقيقي انفصل عن زوجته نسرين بن علي

وأشارت شقيقة صخر الماطري في حوار نشر في جريدة الصريح اليوم الثلاثاء 10 جانفي الى ان الطلاق لم يحصل بعد بطريقة رسمية ولكن هناك إجراءات من اجل الانفصال لان نسرين تريد الالتحاق بوالديها في السعودية وهو ما سبب المشاكل بينهما.
وأكدت بية الماطري ان شقيقها صخر يعيش منفصلا عن زوجته وابنائه في الوقت الحالي.
وأضافت بية الماطري انها أنها اتصلت بشقيقها عقب بث حواره مع "m6 " مشيرة بأن شقيقها لم يسافر الى السعودية لأنه ممنوع من مغادرة السيشال ولم يسبق له ان يتنقل الى اي مكان آخر.
Publié le:2017-01-10 12:35:39
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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