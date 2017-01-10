شقيقة صخر الماطري: شقيقي انفصل عن زوجته نسرين بن علي

Mardi 10 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-10 12:35:39

- قالت بية الماطري شقيقة صخر الماطري ان شقيقها انفصل عن زوجته نسرين بن علي ابنة الرئيس الاسبق " زين العابدين بن علي.وأشارت شقيقة صخر الماطري في حوار نشر في جريدة الصريح اليوم الثلاثاء 10 جانفي الى ان الطلاق لم يحصل بعد بطريقة رسمية ولكن هناك إجراءات من اجل الانفصال لان نسرين تريد الالتحاق بوالديها في السعودية وهو ما سبب المشاكل بينهما.وأكدت بية الماطري ان شقيقها صخر يعيش منفصلا عن زوجته وابنائه في الوقت الحالي.وأضافت بية الماطري انها أنها اتصلت بشقيقها عقب بث حواره مع "m6 " مشيرة بأن شقيقها لم يسافر الى السعودية لأنه ممنوع من مغادرة السيشال ولم يسبق له ان يتنقل الى اي مكان آخر.