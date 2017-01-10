بلحسن الطرابلسي : رشيد عمار كان يكذب عندما صرح بانه لم يلتقي ببن علي

Mardi 10 Janvier 2017

بــاب نــات

الطرابلسي يرفض الإفصاح عن مكان تواجده

4 أشخاص يملكون حقيقة ما حدث يوم 14 جانفي

السرياطي شارك في عملية التخويف والدفع ببن علي لمغادرة البلاد





Publié le:2017-01-10 08:49:10

- قال صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي في برنامج " التاسعة مساء" الذي يبث في قناة التاسعة ان الجنرال رشيد عمار كذب عندما صرح بانه لم يلتقي ببن علي الا في المناسبات الوطنية والرسمية.وأضاف بلحسن الطرابلسي " بن علي قام بالاتصال بالجنرال رشيد عمار يوم 9 جانفي 2011 بعد الظهر وطالبه بالحضور الى قصر قرطاج بسيارة غير عسكرية مؤمنة.وقال بلحسن الطرابلسي " بن علي طالب الجنرال عمار بمساعدة جهود الامن في الدفاع عن المؤسسات العمومية وإيقاف الاحتجاجات المتصاعدة.واستغرب بلحسن الطرابلسي انكار الجنرال عمار لقاء الرئيس مضيفا " اعتقد ان الامر عادي في تلك الفترة.ورفض بلحسن الطرابلسي الإفصاح عن مكان تواجده حاليا سواء كان في السعودية أو في كندا.وأضاف في حوار خاص على قناة "التاسعة": "وضعيتي وضعية خاصة و لا استطيع تقديم أي معلومات في هذا الصدد".وقال بلحسن الطرابلسي إن 4 أشخاص بإمكانهم الحديث عن ما حصل يوم 14 جانفي وهم سمير الطرهوني وسالم سيك سالم وعلي السرياطي والجنرال رشيد عمار.وأضاف بلحسن الطرابلسي أن رئيس فوج مكافحة الارهاب، سمير الطرهوني كان تحت حماية جهة معينة، عندما قام بمنع الطرابلسية من مغادرة البلاد في مطار تونس قرطاج وإقحام زوجته التي تعمل في برج المراقبة في الموضوع، بعد أن طلب منها تأخير الرحلة.وأوضح أن رشيد عمار كان الحاكم الفعلي للبلاد يوم 14 جانفي، مرجّحا وجود اتفاق بينه وبين علي السرياطي للدفع ببن علي لمغادرة البلاد.كما تساءل أيضا عن سبب إنكار رشيد عمار مقابلة بن علي يوم 9 جانفي.وقال بلحسن الطرابلسي، إن علي السرياطي شارك بصفة كبيرة في عملية التخويف وبث الرعب والدفع ببن علي لمغادرة البلاد وإحداث فراغ دستوري، وفق تعبيره.وأضاف أن السرياطي ربما كان يخشى الزج بالامن الرئاسي في ما يحدث والنزول إلى الميدان وإطلاق النار.