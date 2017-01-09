عماد بن حليمة لبلحسن الطرابلسي: رفضك للظهور علنيا استنتج منه إمكانية تغييرك لشكلك او ربما هويتك كاملة

وقال عماد بن حليمة أنه لا يوجد أي خطر أمني على بلحسن الطرابلسي ربما يمنعه من الظهور اعلاميا صوتا وصورة.
وخاطب عماد بن حليمة بلحسن الطرابلسي قائلا " رفضك للظهور علنيا في هذا الحوار استنتج منه إمكانية تغييرك لشكلك او ربما هويتك كاملة".
بن علي قرر الانسحاب من الرئاسة في 2013
وقال بلحسن الطرابلسي في حوار في قناة التاسعة ان الرئيس الأسبق قرر الانسحاب من الرئاسة في 2013.
وأضاف بلحسن الطرابلسي " كثير من الاطراف التي كانت حول بن علي دعته الى تقديم ترشحه لانتخابات 2014 لكنه أصر على انتخاب خليفة له.
واكد بلحسن الطرابلسي ان بن علي كان يفكر في عقد مؤتمر لحزب التجمع يتم فيه اعلان خليفة له.
من جانب اخر نفى بلحسن الطرابلسي ان يكون وراء قرار اعداد قائمة اسمية بالمناشدين للرئيس قائلا " لست من قام بصياغة القائمة.
Publié le:2017-01-09 23:36:43
Par:amor2 (Switzerland )
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