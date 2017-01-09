في برنامج حكايات تونسية: مشعوذ يتحيّل على مواطن ويسلبه 300 مليون

Lundi 09 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 23:31:00

- بث برنامج حكايات تونسية مساء الاثنين 9 جانفي حلقة تناقش ظاهرة التحيل بالشعوذة على بعض التونسيين من أجل سلبهم أموالهم.وجاءت في البرنامج شهادة لأحد التونسيين الذين تعرضوا للتحيل على يدّ المشعوذين.وقال المتضرر أنه قدّم للمشعوذ 300 ألف دينار وذلك من أجل استخراج كنز وهمي.