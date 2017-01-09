جراية: رغم تصريحات الداعشي نذير وسفيان مازالا على قيد الحياة وسأتصل بقيادات عسكرية في درنة

Lundi 09 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 20:04:56

- علق رجل الأعمال شفيق جراية على تصريحات الداعشي الليبي الذي كشف في قناة الحدث "الليبية" ان الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي قد دفنا بعد قتلهما في مدينة درنة .وقال شفيق جراية في حوار عبر أمواج اذاعة " ديوان اف ام" يوم الاثنين انه مازال متأكدا بان الصحفيين المختطفين مازالا على قيد الحياة.وتابع شفيق جراية " اعتقد ان الصراع الحالي بين " الضاوي وحفتر" يدفع ثمنه الصحفيين مشيرا بانه سيتصل بعدد من القيادات العسكرية في مدينة درنة لاستيضاح الأمور اكثر.وقال شفيق جراية انه على حد عمله فان في درنة لا توجد مقابر جماعية سوى قبر لشخص مجهول قتل اثناء عملية تطهير درنة من الدواعش.جدير بالذكر ان داعشي ليبي ظهر في قناة الحدث التابعة لحفتر مؤكدا مقتل الصحفيين نذير وسفيان من قبل الدواعش.