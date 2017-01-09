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Politique

حمة الهمامي: كيف ما نهاجموش النهضة أش تحّبونا نعملوا؟؟

Lundi 09 Janvier 2017
بــاب نــات - قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اليوم الاثنين 9 جانفي أن الجبهة " ماهيش متقلقة" من اتهامها بمعاداة حركة النهضة حسب تعبيره.

وقال حمة الهمامي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أن النهضة مسؤولة عن تسفير الارهابيين التونسيين الى بؤر التوتر وهي تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية, مضيفا " خلال حكم الترويكا كان هناك انفلات أمني سهّل عملية تسفير الشباب".
وتابع حمة الهمامي " كيف ما نهاجموش النهضة أش تحّبونا نعملوا".
وفي علاقة بتحالف النهضة والندّاء, قال حمة الهمامي " يختلفون في عديد القضايا على وسائل الاعلام في حين أنه لديهم نفس الموقف عند التصويت على مشاريع القوانين".
واضاف حمة الهمامي " رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مدّ يديه الى حركة النهضة مما أضعف شعبيته ومصداقيته".




Publié le:2017-01-09 14:33:04

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1 de 1 commentaires pour l'article 136616

Selsebil  (France)  |Lundi 09 Janvier 2017 à 14h 48m |           
Je vous jure que ce Monsieur ne connait pas la politique. Ceci est l'apanage de tous ceux qui se considèrent des députés à l'assemblée nationale. Notre classe politique est des plus incapables. C'est tout à fait normal que le pays va droit au mur. Hamma la menace est caricatural de toutes les nullités concentrées en sa personne. Il ne propose rien de viable, rien de raisonnable sinon attaquer Annahda coûte que coûte. Ce n'est pas ainsi que
nous allons avancer dans un monde en continuel bouleversement.
Pauvre Hamma.



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