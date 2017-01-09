وقال حمة الهمامي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أن النهضة مسؤولة عن تسفير الارهابيين التونسيين الى بؤر التوتر وهي تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية, مضيفا " خلال حكم الترويكا كان هناك انفلات أمني سهّل عملية تسفير الشباب".
وتابع حمة الهمامي " كيف ما نهاجموش النهضة أش تحّبونا نعملوا".
وفي علاقة بتحالف النهضة والندّاء, قال حمة الهمامي " يختلفون في عديد القضايا على وسائل الاعلام في حين أنه لديهم نفس الموقف عند التصويت على مشاريع القوانين".
واضاف حمة الهمامي " رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مدّ يديه الى حركة النهضة مما أضعف شعبيته ومصداقيته".
Publié le:2017-01-09 14:33:04
Par:selsebil (France )
Sur: حمة الهمامي: كيف ما نهاجموش النهضة أش تحّبونا نعملوا؟؟