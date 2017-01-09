Lundi 09 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-09 14:33:04

- قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اليوم الاثنين 9 جانفي أن الجبهة " ماهيش متقلقة" من اتهامها بمعاداة حركة النهضة حسب تعبيره.وقال حمة الهمامي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك أن النهضة مسؤولة عن تسفير الارهابيين التونسيين الى بؤر التوتر وهي تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية, مضيفا " خلال حكم الترويكا كان هناك انفلات أمني سهّل عملية تسفير الشباب".وتابع حمة الهمامي " كيف ما نهاجموش النهضة أش تحّبونا نعملوا".وفي علاقة بتحالف النهضة والندّاء, قال حمة الهمامي " يختلفون في عديد القضايا على وسائل الاعلام في حين أنه لديهم نفس الموقف عند التصويت على مشاريع القوانين".واضاف حمة الهمامي " رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مدّ يديه الى حركة النهضة مما أضعف شعبيته ومصداقيته".