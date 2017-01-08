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Politique

رفيق عبد السلام: بعض السياسين مشكلتهم مع سي الباجي وراشد الغنوشي أكثر من مشكلتهم مع داعش

Dimanche 08 Janvier 2017
بــاب نــات - قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار على قناة حنبعل أن بعض السياسيين مشكلتهم مع رئيس الجمهرية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكثر من مشكلتهم مع تنظيم داعش الارهابي.

وقال رفيق عبد السلام " هناك بعض سياسيين يوظفون الارهاب من أجل مهاجمة رئاسة الجمهورية وحكمة الوحدة الوطنية", مضيفا " هناك فزاعات يتم توظيفها سياسيا".
تابع رفيق عبد السلام " لدينا قانون ارهاب سيطبق على الارهابيين ".





Publié le:2017-01-08 21:02:53

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