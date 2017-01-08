ودادية قدماء البرلمانيين تنفي ما راج حول حول نية تسميم بورقيبة اثر انقلاب 7 نوفمبر

Dimanche 08 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-08 12:12:08

- نفت ودادية قدماء البرلمانيين ماراج حول نية تسميم بورقيبة اثر انقلاب 7 نوفمبر 1987.وكانت بعض المواقع نسبت للهادي البكوش قوله في مداخلة امام ودادية قدماء البرلمانيين أنه فكر وبن علي والحبيب عمار وزير الداخلية في تلك الفترة في تسميم الحبيب بورقيبة بواسطة مادة فتاكة.تراءى لبعض الاخوة. ان ينشروا سامحهم الله على صفحات الاتصال الاجتماعى. ان السيد الهادى البكوش قد صرح إبان مداخلته اليوم لدى الوداديةً انه وقع التفكير فى جلب سم من إيطاليا لتسميم بورقيبة لقتله والتخلص منه وتصحيحا لذلك فان السيد الهادى البكوش لم يصرح بذلك مطلقا وغاية ما فى الامر فانه افاد بان سعيدة ساسي أعلمت بن على بان بورقيبة سيقوم بتنحيته وتعويضه بالصياح او الهادى مبروك فاتخذ بن على قرارا بتنحية بورقيبة وفاتح البكوش وعمار والطيف ومحمد شكرى فى الموضوعوتم استعراض السيناريوهات الممكنة والمتمثلة فى التسميم بسم يجلب من إيطاليا او تكوين مجلس ثورى عسكرى على غرار الانقلابات العسكرية او اعلان عجز الرءيس وانه اتخذ منذ البداية القرار باتباع مقتضيات الدستور واستبعاد كل السيناريوهات الاخرىًلذلك فان التهويل والمزايدة والقول انه وقع التفكير فى التسميم لا تليق لانه يتعين ان نزن كل كلمة ونضعها فى إطارها ولم يقع التصريح مطلقا بانه كانت هنالك نية فى التسميم بل كان هنالك استعراض عام للسيناريوهات لاغير وهو امر يطرح عند أخذ القرارارجوان يكون الموقف قد توضح دون مزايدات ولابد ان نشكر الرجل الذى حدثنا بكل عفوية و وتجرد