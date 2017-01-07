في باردو..حاول تحويل وجهتها فالتقطته كاميرا المراقبة

Samedi 07 Janvier 2017

بــاب نــات











Publié le:2017-01-07 18:28:11

- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” فيديو أثار ضجة كبيرة لامراة تعرضت لاعتداء في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة 07 جانفي 2017 بجهة باردو من طرف رجل نزل من سيارته وحسب ما اظهرته الكاميرا فقد حاول تحويل وجهتها واجبارها على االصعود الى سيارته وعندما استبسلت في الدفاع عن نفسها عنفها ولاذ بالفرار..شاهدوا الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة..