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نوفل الورتاني يرد على نقابة الصحفيين: كذبكم على الحوار التونسي ''يدرعلي'' خواطري

Vendredi 06 Janvier 2017
بــاب نــات - هاجم الإعلامي بقناة الحوار التونسي نوفل الورتاني نقابة الصحفيين التونسيين بسبب موقفها من القناة على خلفية نشر الصورة المفبركة لقناة الجزيرة إضافة الى اتهام قناة التاسعة بتسهيل عمل الصحفي الصهيوني دون دليل.

وقال نوفل الورتاني في برنامج " لاباس" نقيب الصحفيين ناجي البغوري يكذب على قناة الحوار التونسي باتهامها بانها مقربة من الحكومة ومن الائتلاف الحاكم.
واتهم نوفل الورتاني ناجي اليغوري بانه كان مقربا من نظام بن علي عندما كان صحفيا في جريدة " الصحافة".
وقال نوفل الورتاني " قريبا "سنرتاح" منكم ومن نقابة الصحفيين وانتم لا تحظون باي احترام من القناة متابعا " شلة ناجي البغوري ومن معه هم من يتعلمون المهنية من الحوار التونسي.
كما اتهم نوفل الورتاني ناجي البغوري بمحاولة التقرب من قناة الجزيرة القطرية للعمل معها.




Publié le:2017-01-06 23:38:18

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