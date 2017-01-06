ايمانويل فالس: ارفض فرض الحجاب والزى الإسلامي كما يحصل في تونس وايران

Vendredi 06 Janvier 2017

بــاب نــات - عبر رئيس الوزراء الفرنسي " ايمانويل فالس" في حوار في" برنامج سياسي" على قناة "فرنس 2" عن تنديده بتنامي الظاهرة السلفية والتدين في الأحياء الفرنسية بالعاصمة الفرنسية خاصة تنامي الزى الإسلامي.

وقال فالس انه مع حرية المرأة ومع حرية " اختيار لملابسهم" مشيرا بانه يرفض ما يحصل للنساء في "إيران وتونس" من فرض الزي الإسلامي عليهن.

وقال ايمانويل فالس " انه ليس ضد الحجاب كموروث ثقافي ولكن ضد استعماله لغايات سياسية.











Publié le:2017-01-06 12:56:37

