الإعدام شنقا حتى الموت لقاتل زوجته في المنستير

وتعود الواقعة التي جدت في منطقة قصيبة المديوني من ولاية المنستير، إلى سنة 2013، حينما استغل الجاني (من مواليد 1956) خروج أبنائه من المنزل، وقام بتعنيف زوجته (من مواليد 1960) ولكمها في أنحاء مختلفة من جسمها، وخنقها وإلقائها أرضا مما أدى إلى وفاتها، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين وقضايا منشورة تتعلق بالنفقة.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بالسجن بالمؤبد ضد الجاني، إلا أن محكمة الاستئناف أقرّت الإدانة وغيرت العقوبة إلى الإعدام شنقا، وفقا لذات المصدر.
Publié le:2017-01-05 22:43:15
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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