Publié le:2017-01-05 08:58:30
الحمامات: تنفيذ قرار هدم لمشربة شاطئية مُشيدة على الملك العمومي البحري
Jeudi 05 Janvier 2017
بــاب نــات - قامت فجر اليوم مصالح بلدية الحمامات مرفوقة بالشرطة البلدية و الفرع الجهوي لحماية و تهيئة الشريط الساحلي بنابل بتنفيذ قرار هدم لمشربة شاطئية مساحتها أكثر من ثلاثة آلاف متر في شاطئ الحمامات وذلك بسبب تحوزها على الملك العمومي البحري عن طريق البناء الصلب بحسب ما أفادت به اذاعة كاب أف أم.
Publié le:2017-01-05 08:58:30
Publié le:2017-01-05 08:58:30
rtt-190dc48ab6014f014bd0cd9bf3770b4c-2017-01-05 08:58:30
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Par:almokh (Tunisia )
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