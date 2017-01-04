يوسف الصديق: الباجي أصبح نهضاوي أكثر من النهضة

Mercredi 04 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 23:27:32

- قال المفكر يوسف الصديق اليوم الاربعاء 4 جانفي أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أصبح نهضاوي أكثر من النهضة بعد وصوله الى قصر قرطاج.وقال يوسف الصديق في حوار على اذاعة الديوان أن من ساند الباجي قايد السبسي خلال الانتخابات الرئاسية سانده على أساس أن برنامجه نقيض للنهضة, مشيرا الى أن تحالف رئيس الجمهورية مع حركة النهضة تحالف أعوج وأخرق.وفي علاقة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي, قال يوسف الصديق أن هذا الأخير سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.وتابع يوسف الصديق " ان تقدّم راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية القادمة فيا خيبة المسعى".