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يوسف الصديق: الباجي أصبح نهضاوي أكثر من النهضة

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - قال المفكر يوسف الصديق اليوم الاربعاء 4 جانفي أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أصبح نهضاوي أكثر من النهضة بعد وصوله الى قصر قرطاج.

وقال يوسف الصديق في حوار على اذاعة الديوان أن من ساند الباجي قايد السبسي خلال الانتخابات الرئاسية سانده على أساس أن برنامجه نقيض للنهضة, مشيرا الى أن تحالف رئيس الجمهورية مع حركة النهضة تحالف أعوج وأخرق.
وفي علاقة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي, قال يوسف الصديق أن هذا الأخير سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وتابع يوسف الصديق " ان تقدّم راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية القادمة فيا خيبة المسعى".





Publié le:2017-01-04 23:27:32

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2 de 2 commentaires pour l'article 136409

Abu Dhiya  (Europe)  |Jeudi 05 Janvier 2017 à 00h 28m | Par           
من المفارقات ان يكون اسمك يوسف الصديق... أنت أخرق و مفلس و لو ابتعدت عن السياسة و عن كرهك للنهضة ما عرفناك! أنتم حمقي خدم بيكم السبسي باش وصل للقصر و بعثكم ترهزوا!

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 04 Janvier 2017 à 23h 53m |           
إذا جاءكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُوا...



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