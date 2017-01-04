مقداد الماجري يهاجم مريم بلقاضي بسبب بثها لصورة مفبركة حول أحداث القصرين

Mercredi 04 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 23:20:08

- هاجم الاعلامي بقناة الزيتونة مقداد الماجري مساء الاربعاء 4 جانفي زميلته بقناة الحوار التونسي مريم بلقاضي على خلفية تمريرها لصورة مفبركة نسبت لقناة الجزيرة حول أحداث القصرين أمس الثلاثاء.وقال مقداد الماجري أن مريم بلقاضي مرّرت الصورة المفبركة 3 مرات وهي تصر على اتهام قناة الجزيرة وبث الكراهية والحقد.وقال مقداد الماجري مخاطبا مريم بلقاضي " المرأة اذا أرادت أن تصبح جميلة عليها أن تفعل الخير".وكان مكتب قناة الجزيرة نفى في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أي تواجد للقناة في مدينة القصرين، كما أكدت القناة أنها لم تنشر صور أو أنباء عن تلك الأحداث مشيرة إلى أنه وقع فبركة أخبار ونسبها للقناة عبر تقنية الفوتوشوب.