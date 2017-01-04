400 مليون أتعاب محامي التلفزة الوطنية في قضية كاكتوس

Mercredi 04 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 19:50:16

- أفاد موقع أخبار الجمهورية أن المحامي المكلف من قبل التلفزة الوطنية لمتابعة قضيتها المعروفة إعلاميا بقضية "كاكتوس" ـ المرفوعة منذ سنة 2011 ضد شركة الإنتاج المذكورة و الرؤساء المديرين العامين السابقين ـ طلب من الهيئة الوطنية للمحامين الفرع الجهوي بتونس تسعير أتعابه في القضية مقترحا قيمة 400 ألف دينار نظيرا لذلك علما وأن المحامي المعني بالأمر تربطه إتفاقية سابقة بالقضية تحدد تسعيرة القضايا التي يتابعها لفائدة التلفزة الوطنية .وكان المدير العام الحالي إلياس الغربي ذكر خلال الندوة الصحفية الأخيرة بوجود صعوبات مادية بسبب ديون قيمتها 38 مليون دينار؟.