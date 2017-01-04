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Politique

ناجم الغرسلي يتهم طارق الكحلاوي بنشر اخبار زائفة وتعكير صفو النظام العام

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - أفاد القيادي في حزب حراك تونس الإرادة طارق الكحلاوي انه تحول اليوم الأربعاء 4 جانفي 2017 مرفوقا بمحاميه الى مركز الحرس الوطني بالعوينة بعد تلقيه استدعاء بسبب شكاية قدمها ضده وزير الداخلية السابق نجم الدين الغرسلي.
وقال الكحلاوي في تدوينة في صفحته الرسمية ان التهم تتعلق" بنشر أخبار زائفة" و"تعكير صفو النظام العام" على اساس كان قد أشار اليه في البرنامج التلفزي المذكور " من تلاعب بالتنصت الهاتفي ومحاولات تأثير رجال أعمال على الأجهزة الأمنية".

وقال الكحلاوي" تمت مساءلتي عما صرحت به حول محدودية التجهيزات التقنية في تونس مما يستدعي التعاون مع اطراف دولية (وهو امر بديهي وتبين مثلا في ما ورد من الوثيقة المسربة علن المخابرة التي التقطها جهاز استخباراتي اجنبي ونقلها للسلطات التونسية في علاقة بالشهيد محمد البراهمي."
وقال الكحلاوي إنه تشبث في النهاية باضافة فقرة في محضر البحث اتهم فيها الغرسلي والحكومة والسلطة التي يمثلها بانهم لا يدافعون بمقاضاته عن مصالح الدولة العليا وأنهم عكس ذلك يحاولون ترهيب كل من يقف امام سياساتهم المدافعة عن توظيف الدولة من قبل من ترتبط بهم شبهات فساد.

وقال الكحلاوي ان الشكاية ليست استهدافا لشخصه فحسب بل استهداف غير مباشر لحراك تونس الارادة ولكل الاطراف السياسية والمدنية وأنها ليست الشكاية الاولى المتعلقة بكل من يحاول نقد وتعرية سياسات السلطة الحالية المورطة في تبييض الفساد والفاسدين التي لا تمثل مصالح الشعب التونسي بقدر ما تمثل مصالح أقليات ولوبيات معادية للحريات وحقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.




Publié le:2017-01-04 19:34:52

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1 de 1 commentaires pour l'article 136393

Mandhouj  (France)  |Mercredi 04 Janvier 2017 à 20h 05m |           
لا لحماية الفساد .. لا تنمية دون محاربة الفساد .. ثم على لدولة أن تتحمل مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية و الأمنية.. محاربة الفساد يجب أن تكون أولوية الأولويات.



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