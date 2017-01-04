وزير الداخلية يؤكد ترحيل مواطن بحوزته جوازا سفر كندي وإسرائيلي

وأكد وزير الداخلية انه بعد العملية بأيام قليلة تّم القبض القبض على كندي يقوم بتصوير كتدرائية شارع الحبيب بورقيبة و بالتحري معه من قبل أعوان الامن وجد لديه جواز سفر كندي و اسرائيلي وبسؤاله قال انه سائح زار مصر والتقط مجموعة من الصور وقد تبين بالبحث في الة الكاميرا أن هناك صورا لمواقع سياحية في لبنان و مصر و تونس.
وأضاف وزير الداخلية أنه وقع شطب تلك الصور من الالة و ترحيل السائح , مؤكدا أن الصحفي الاسرائيلي الذي دخل التراب التونسي مازال موضوعه قيد البحث.
Publié le:2017-01-04 12:36:50
Par:laabed (Tunisia )
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