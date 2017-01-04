وزير الداخلية يؤكد ترحيل مواطن بحوزته جوازا سفر كندي وإسرائيلي

Mercredi 04 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-04 12:36:50

- قال وزير الداخلية الهادي مجدوب في حوار لجريدة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 4 جانفي أن مسألة دخول الصحفي الاسرائيلي الي تونس تم تضخيمها من قبل الرأي العام.وأكد وزير الداخلية انه بعد العملية بأيام قليلة تّم القبض القبض على كندي يقوم بتصوير كتدرائية شارع الحبيب بورقيبة و بالتحري معه من قبل أعوان الامن وجد لديه جواز سفر كندي و اسرائيلي وبسؤاله قال انه سائح زار مصر والتقط مجموعة من الصور وقد تبين بالبحث في الة الكاميرا أن هناك صورا لمواقع سياحية في لبنان و مصر و تونس.وأضاف وزير الداخلية أنه وقع شطب تلك الصور من الالة و ترحيل السائح , مؤكدا أن الصحفي الاسرائيلي الذي دخل التراب التونسي مازال موضوعه قيد البحث.