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Politique

وزير الداخلية يؤكد ترحيل مواطن بحوزته جوازا سفر كندي وإسرائيلي

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - قال وزير الداخلية الهادي مجدوب في حوار لجريدة المغرب الصادرة اليوم الاربعاء 4 جانفي أن مسألة دخول الصحفي الاسرائيلي الي تونس تم تضخيمها من قبل الرأي العام.

وأكد وزير الداخلية انه بعد العملية بأيام قليلة تّم القبض القبض على كندي يقوم بتصوير كتدرائية شارع الحبيب بورقيبة و بالتحري معه من قبل أعوان الامن وجد لديه جواز سفر كندي و اسرائيلي وبسؤاله قال انه سائح زار مصر والتقط مجموعة من الصور وقد تبين بالبحث في الة الكاميرا أن هناك صورا لمواقع سياحية في لبنان و مصر و تونس.
وأضاف وزير الداخلية أنه وقع شطب تلك الصور من الالة و ترحيل السائح , مؤكدا أن الصحفي الاسرائيلي الذي دخل التراب التونسي مازال موضوعه قيد البحث.




Publié le:2017-01-04 12:36:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 136365

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 04 Janvier 2017 à 13h 18m | Par           
Probablement qu'il était en train de repérer des sites possibles pour des actions terroristes.La loi anti-terroriste est applicable pour ce genre de cas,et la vigilance doit être de mise.



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