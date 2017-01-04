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Politique

عمر صحابو : المغالطات الثلاثة في كلمة رئيس الجمهورية

Mercredi 04 Janvier 2017
بــاب نــات - في تسجيل فيديو جديد ، علق السيد عمر صحابو على كلمة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي بمناسبة راس السنة الميلادية و قال انها كانت لطمانة الشعب لكنها احتوت على ثلاثة مغالطات . و اولى هذه المغالطات هو حديثه عن حكومة وحدة وطنية وهو امر بعيد عن الواقع لانها تضم احزابا مثل المسار و الجمهوري التي ليس لها وزن نيابي كما غاب عنها حزبي منصف المرزوقي ومحمد عبو ، اضافة الى ذلك لا توجد تمثيلية للاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الاعراف و اتحاد الفلاحين وهي منظمات وازنة ، و قد ظهرت التباينات في المصادقة على ميزانية الدولة و خصوصا قانون المالية .

اما المغالطة الثانية فهي حديث رئيس الدولة عن استفادة تونس من مؤتمر الاستثمار الذي سيوفر هذا العام 15 مليار دينار و ستشرع الدولة في تنفيذ المشاريع خلال الثلاثة اشهر الاولى ،، و هو امر اعتبره عمر صحابو ضرب من الخيال لان الوعود لا يتحقق منها عادة الا نسبة خمسين بالمائة حسب الخبراء ، و في فرنسا المستقرة لا تتحقق الوعود الا بنسبة 65بالمائة .

و عن المغالطة الثالثة والتي اعتبرها الاخطر فهي تجاهل دور الرئيس الحبيب بورقيبة لدى شكوى تونس ضد اسرائيل بعد العدوان على حمام الشط حيث نسب سي الباجي انتصار تونس في مجلس الامن لنفسه و تناسى دور بورقيبة عندما استدعى سفير الولايات المتحدة الامريكية و هدد بقطع العلاقات معها ذا ساندت اسرائيل .
و كشف عمر صحابو انه يعد لاطلاق مشروع و مبادرة متكاملة ستكون مفاجاة للتونسيين و سيعلن عنها بعد شهر .




Publié le:2017-01-04 00:48:51

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