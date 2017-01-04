عمر صحابو : المغالطات الثلاثة في كلمة رئيس الجمهورية

اما المغالطة الثانية فهي حديث رئيس الدولة عن استفادة تونس من مؤتمر الاستثمار الذي سيوفر هذا العام 15 مليار دينار و ستشرع الدولة في تنفيذ المشاريع خلال الثلاثة اشهر الاولى ،، و هو امر اعتبره عمر صحابو ضرب من الخيال لان الوعود لا يتحقق منها عادة الا نسبة خمسين بالمائة حسب الخبراء ، و في فرنسا المستقرة لا تتحقق الوعود الا بنسبة 65بالمائة .
و عن المغالطة الثالثة والتي اعتبرها الاخطر فهي تجاهل دور الرئيس الحبيب بورقيبة لدى شكوى تونس ضد اسرائيل بعد العدوان على حمام الشط حيث نسب سي الباجي انتصار تونس في مجلس الامن لنفسه و تناسى دور بورقيبة عندما استدعى سفير الولايات المتحدة الامريكية و هدد بقطع العلاقات معها ذا ساندت اسرائيل .
و كشف عمر صحابو انه يعد لاطلاق مشروع و مبادرة متكاملة ستكون مفاجاة للتونسيين و سيعلن عنها بعد شهر .
Publié le:2017-01-04 00:48:51
Par:Kakis Rafik (Germany ) Par Mobile
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