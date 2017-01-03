المنستير:السجــن المؤبد لشاب اغتصب عمته تحت التهديد

Mardi 03 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 23:58:50

- أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 03جانفي 2017 حكما بالسجن المؤبد على شاب اغتصب عمته تحت التهديد و العنف.و حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير لاذاعة شمس أف أم ، فان وقائع الحادثة تعود الى 15 اكتوبر 2015 حيث عمد شابا من مواليد 1991 بجهة بومرداس من ولاية المهدية تحت تأثير مادة مخدرة الى اغتصاب عمته البالغ عمرها 52 سنة تحت التهديد و العنف عندما كان يرافقها في طريق العودة من المستشفى إلى المنزل.و أفاد نفس المصدر أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير أقرت نفس الحكم بالطور الابتدائي.