Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Najat Al Saghera  
Politique

محسن حسن: سليم الرياحي دخل في جبهة ليس لديها لا راس ولا ساس و ''ستدفن حية''

Mardi 03 Janvier 2017
بــاب نــات - قال القيادي السابق في الاتحاد الوطني الحر محسن حسن في حوار بث عبر أمواج إذاعة " راديو ماد اف ام" ان التحالف الذي دخل فيه رئيس الحزب سليم الرياحي " لا عندو لا راس ولا ساس".

وأضاف محسن حسن " التحالفات تقوم على وحدة البرامج والتوجهات وهو امر لا يوجد بين الرياحي وبين محسن مرزوق الامين لحزب مشروع تونس.
وقال محسن حسن " لم اقتنع بالبقاء في حزب الوطني الحر بعد خيارات رئيس الحزب مضيفا " الجبهة ليس لها ساس صحيح وستدفن حية والايام بيننا.
جدير بالذكر ان محسن حسن قرر الانسحاب من الاتحاد الوطني الحر احتجاجا على خيار رئيسه الانضمام الى جبهة تجمعه بمحسن مرزوق.





Publié le:2017-01-03 19:58:06

rtt-79be127e7249e311c3ad6a7bd28be54b-2017-01-03 19:58:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136342



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12935,7

  • (30/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43010 DT        1$ =2,33888 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/12)   209,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136342 916|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires