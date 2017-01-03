محسن حسن: سليم الرياحي دخل في جبهة ليس لديها لا راس ولا ساس و ''ستدفن حية''

Mardi 03 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-03 19:58:06

- قال القيادي السابق في الاتحاد الوطني الحر محسن حسن في حوار بث عبر أمواج إذاعة " راديو ماد اف ام" ان التحالف الذي دخل فيه رئيس الحزب سليم الرياحي " لا عندو لا راس ولا ساس".وأضاف محسن حسن " التحالفات تقوم على وحدة البرامج والتوجهات وهو امر لا يوجد بين الرياحي وبين محسن مرزوق الامين لحزب مشروع تونس.وقال محسن حسن " لم اقتنع بالبقاء في حزب الوطني الحر بعد خيارات رئيس الحزب مضيفا " الجبهة ليس لها ساس صحيح وستدفن حية والايام بيننا.جدير بالذكر ان محسن حسن قرر الانسحاب من الاتحاد الوطني الحر احتجاجا على خيار رئيسه الانضمام الى جبهة تجمعه بمحسن مرزوق.