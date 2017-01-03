محسن حسن: سليم الرياحي دخل في جبهة ليس لديها لا راس ولا ساس و ''ستدفن حية''

وأضاف محسن حسن " التحالفات تقوم على وحدة البرامج والتوجهات وهو امر لا يوجد بين الرياحي وبين محسن مرزوق الامين لحزب مشروع تونس.
وقال محسن حسن " لم اقتنع بالبقاء في حزب الوطني الحر بعد خيارات رئيس الحزب مضيفا " الجبهة ليس لها ساس صحيح وستدفن حية والايام بيننا.
جدير بالذكر ان محسن حسن قرر الانسحاب من الاتحاد الوطني الحر احتجاجا على خيار رئيسه الانضمام الى جبهة تجمعه بمحسن مرزوق.
Publié le:2017-01-03 19:58:06
Par:karimyousef (France )
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