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على قناة الحوار التونسي: أحد ضحايا السمنة يبكي الجمهور الحاضر ويحظى بتعاطفهم

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - بثت قناة الحوار التونسي مساء اليوم الاثنين 2 جانفي ضمن برنامج "حكايات تونسية" قصة مؤثرة لتونسي يعاني من داء السمنة ويبلغ وزنه 270 كغ.

وقد أبكى الضيف الجمهور الحاضر وحظي بتعاطفهم نظرا لتخوف الأطباء من اجراء عملية جراحية له من أجل التخفيض في وزنه الى جانب عدم وجود معدات كبيرة الحجم لاستعاب وزنه كألة السكانار مثلا والتي أقصى ما تتحمله 180 كغ.







Publié le:2017-01-02 23:25:23

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