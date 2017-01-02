عرف بنشر فيديوهات تحتوي الكلام بذيء والمخل بالأداب, استقبال جماهيري لربيع بودن في مطار تونس قرطاج ؟؟؟

بــاب نــات
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أحدث الناشط الفايسبوكي التونسي المقيم في ألمانيا ربيع بودن منذ فترة ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي واستطاع نيل اعجاب الكثير من الشباب التونسي وذلك بطريقة نقده للأوضاع التي تعيشها البلاد رغم أن الفيديوات التي ينشرها تحتوي على الكثير من الكلام البذيء والمخل بالأداب
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هذا ووصل يوم الاثنين 2 جانفي ربيع بودن الى مطار تونس قرطاج الدولي أين وجد جماهير غفيرة في استقباله وأهازيج وابتهاج بوصوله.
فالمشاهد لمراسم استقبال ربيع بودن يخال أنه رجل سياسية أوقنان ؟؟؟.
Publié le:2017-01-02 23:13:52
Par:bensa (France )
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