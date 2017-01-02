سفير تركيا بتونس للإعلاميين: يكفي من اتهام تركيا بالإرهاب دون علم او معرفة بالواقع

Lundi 02 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 18:31:20

- قال السفير التركي بتونس عمر فاروق دوغان في حوار في برنامج " استديو شمس" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام " انه من غير المقبول اتهام الحكومة التركية بدعم الإرهاب كما يحصل في بعض وسائل الإعلام.واكد السفير التركي ان بلاده تعيش تحت وقع عمليات إرهابية يقوم بها تنظيم داعش او غيره من التنظيمات المتشددة مشيرا بان سعي بلاده الى وقف اطلاق النار في سوريا كان سببا في تعرضها لهجمات إرهابية كما هو الحال مع عملية اغتيال سفير روسيا.وطالب السفير التركي من الجميع "النظر للواقع" وبان الإرهاب موجود منذ سنوات في المنطقة وفي العالم.ونفى سفير تركيا ان تكون بلاده ساهمت في وصول الارهابيين التونسيين الى سوريا قائلا " الارهابيون التونسيون كانوا يدخلون العراق قبل سنوات ماضية".