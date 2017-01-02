عصام الشابي: هناك حملة ممنهجة لبث الخوف لدى المواطنين من عودة الإرهابين

وقال عصام الشابي " بعض البيانات والبلاغات التي تنشرها الأحزاب حول الملف مبالغ فيه.
وأشاد عصام الشابي بتحسن آداء المؤسسة الأمنية وسيطرتهم على الوضع، كما أكد ثقته التامة في القضاء وقدرته على محاسبة الإرهابيين وفقا للقوانين قائلا:"لدينا ترسانة من القوانين يجب تطبيقها والحديث عن قانون توبة إضعاف للحرب على الإرهاب".
كما أشار الشابي إلى وجود "حملة ممنهجة لبث الخوف لدى المواطنين من عودة الإرهابين"، مبينا أنه "لا تسامح مع من يقترف ذنب في حق المجتمع"، مجددا ثقته في القضاء التونسي.
Publié le:2017-01-02 12:25:25
Par:ouardi (France )
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