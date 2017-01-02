عصام الشابي: هناك حملة ممنهجة لبث الخوف لدى المواطنين من عودة الإرهابين

Lundi 02 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-02 12:25:25

- طالب القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار في برنامج " الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" مختلف الأحزاب السياسية الابتعاد عن التوظيف السياسي لملف عودة الإرهابيين من بؤر التوتر.وقال عصام الشابي " بعض البيانات والبلاغات التي تنشرها الأحزاب حول الملف مبالغ فيه.وأشاد عصام الشابي بتحسن آداء المؤسسة الأمنية وسيطرتهم على الوضع، كما أكد ثقته التامة في القضاء وقدرته على محاسبة الإرهابيين وفقا للقوانين قائلا:"لدينا ترسانة من القوانين يجب تطبيقها والحديث عن قانون توبة إضعاف للحرب على الإرهاب".كما أشار الشابي إلى وجود "حملة ممنهجة لبث الخوف لدى المواطنين من عودة الإرهابين"، مبينا أنه "لا تسامح مع من يقترف ذنب في حق المجتمع"، مجددا ثقته في القضاء التونسي.