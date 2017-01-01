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اطار طبي بمستشفى بنعروس تتوجه لعائلة أحد المرضى باشارة غير أخلاقية

Dimanche 01 Janvier 2017
بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي يوم الأحد1 جانفي فيديو يظهر شجار بين اطار طبي بمستشفى الحروق ببنعروس و عائلة أحد المرضى.
ويظهر شريط الفيديو توجه الاطار الطبي باشارة غير أخلاقية لعائلة المريض مع التفوه بكلمات نابية.

هذا وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من وزارة الصحة فتح تحقثق في الغرض وأخذ الاجراءات اللازمة في الحادثة.





Publié le:2017-01-01 23:52:19

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