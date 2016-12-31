المرزوقي للقضاء: أين القضايا التي رفعتها ضد بن تيشة وفي خروقات الانتخابات الرئاسية الأّخيرة؟

وقال المرزوقي موجها كلامه للقضاء" أيها القضاء الذي دافعت حقوقيا ومفكرا ورئيسا عن كرامته واستقلاله، أين ملفّ الشكاوى الذي تقدمت به منذ سنتين بخصوص خروقات وتجاوزات الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي لا أريد من كشفها إلا عدم تكرارها لكي نتطور في تجربتنا الديمقراطية؟”.
وأضاف المرزوقي" أين وصلت القضية التي رفعتها ضد المستشار الحالي للرئيس غير المؤقت ومجموعة الصحافيين المورطين في نشر فيديو مفبرك قوّلني أنني أطالب بحرق تونس للتخلص من النظام ؟ “.
وتساءل المرزوقي "هل للرجل وأصحابه حصانة ما ؟ هل أغلق ملفّ التجاوزات بأوامر عليَّة أم أنني أتوهّم ؟…هل سيكون القضاء المستقلّ طريقنا في تونس وفي بقية أقطار الأمة نحو دولة القانون والمؤسسات وشعب المواطنين ومن ثمة طريقنا للعودة لساحة التاريخ… أم أنه حكم علينا أن نبقى إلى الأبد دولا متخلفة وشعوب من الرعايا تتحكم فيها الأمم التي تمارس الأخلاق ولا تتشدّق بها ؟ “.
Publié le:2016-12-31 12:52:45
Par:Adnen Housseini (Tunisia ) Par Mobile
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