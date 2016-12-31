الأكثر قراءة على موقع باب نات خلال 2016

Samedi 31 Decembre 2016

بــاب نــات



هذه حوصلة للأكثر قرائة خلال سنة 2016



169170 )

الحكم على ضيف عندي ما نقلك ب3 اشهر سجن



156152 )

تدشين مركب تجاري ضخم على مساحة نحو 76 الف متر مربع وسط مدينة اريانة



154197 )

السيرة الذاتية لزياد العذاري



138653 )

الزيتونة تعرض مشاهد من كاميرا مراقبة تؤكد تورط علاء الشابي في محاولة الإيقاع بأحد ضيوفه



138315 )

والد الطفل الذي عنفه محمود البارودي يروي لـIFM تفاصيل الحادثة ويستعرض آخر المستجدات



114486 )

القبض على 3 عملة من مطار قرطاج سرقوا مصوغ انصاف اليحياوي



96171 )

لطفي العماري يمزق وثيقة أممية ممضاة من قبل الحكومة ويرميها في وجه شكيب درويش



95984 )

وزارة الثقافة تعتذر للفنانة الجزائرية باهية راشدي



92196 )

قناة التاسعة ترد على نوفل الورتاني





Publié le:2016-12-31 11:54:56

- خلال سنة 2016 فتح زوار باب نات أكثر من 109 مليون صفحة مع معدل قراءة مدة 5 دقائق لكل صفحة.شكرا لكل زوار الموقع