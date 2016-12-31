الأكثر قراءة على موقع باب نات خلال 2016

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Samedi 31 Decembre 2016
بــاب نــات - خلال سنة 2016 فتح زوار باب نات أكثر من 109 مليون صفحة مع معدل قراءة مدة 5 دقائق لكل صفحة.
شكرا لكل زوار الموقع
وكل عام وأنتم بخير



هذه حوصلة للأكثر قرائة خلال سنة 2016



























































Publié le:2016-12-31 11:54:56

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