بيان لنداء تونس ضد نداء تونس

وانتقد البيان “عدم الرّجوع إلى القيادة الشرعيّة للحزب و التنسيق معها “.
وأكد البيان أن النداء ( شق حافظ ) يعبر عن مواقفه الرسمية من مسألة الإرهاب وعودة الإرهابيين إلى أرض الوطن انطلاقا من مؤسّساته الشرعيّة.
هذا و أضاف البيان أن ما أسماه بالهيئة التسييريّة في إشارة الى مجموعة” الانقاذ والاصلاح”” لا شرعية لها ولم تعد تربط عناصرها أيّة صلة بالحزب و بمؤسساته بعد أن اتخذت لجنة النظام في شأنهم قرارا بتجميد عضوياتهم ونشاطهم صلب الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الإنتخابي بعد ثبوت اقترافهم لتجاوزات خطيرة في حقّ الحزب ومؤسساته”, مشيرا إلى المدير التنفيذي و الممثل القانوني للحزب هو حافظ قائد السبسي.
Publié le:2016-12-30 14:34:47
Par:Maxii Melinoss (Tunisia )
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