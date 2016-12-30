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بيان لنداء تونس ضد نداء تونس

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - استنكر حزب حركة نداء تونس شق حافظ قائد السبسي في بيان له أمس الخميس و بشدة ما وصفها بعملية “حشر اسم الحزب في قائمة الممضين على بيان أصدرته أمس 6 أحزاب طالبت فيه توضحيات من حركة النهضة بخصوص تصريحات رئيسها راشد الغنوشي بخصوص عودة الارهابيين وفصل قيادات من الحركة كانت على علاقة بتنظيمات مسلحة .

وانتقد البيان “عدم الرّجوع إلى القيادة الشرعيّة للحزب و التنسيق معها “.
وأكد البيان أن النداء ( شق حافظ ) يعبر عن مواقفه الرسمية من مسألة الإرهاب وعودة الإرهابيين إلى أرض الوطن انطلاقا من مؤسّساته الشرعيّة.

هذا و أضاف البيان أن ما أسماه بالهيئة التسييريّة في إشارة الى مجموعة” الانقاذ والاصلاح”” لا شرعية لها ولم تعد تربط عناصرها أيّة صلة بالحزب و بمؤسساته بعد أن اتخذت لجنة النظام في شأنهم قرارا بتجميد عضوياتهم ونشاطهم صلب الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الإنتخابي بعد ثبوت اقترافهم لتجاوزات خطيرة في حقّ الحزب ومؤسساته”, مشيرا إلى المدير التنفيذي و الممثل القانوني للحزب هو حافظ قائد السبسي.




Publié le:2016-12-30 14:34:47

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