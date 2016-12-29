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الطاهر هميلة: عدنان منصر هو عين النهضة الساهرة على مراقبة تحركات منصف المرزوقي

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - قال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي الطاهر هميلة في حوار على قناة الجنوبية أن حركة النهضة كانت تميل الى تعيين مصطفى بن جعفر رئيسا للجمهورية بعد انتخابات 2011 .

وقال الطاهر هميلة أن النهضة تعرف جيّدا أن منصف المروقي " خلواظ" لذلك كانت في البداية تدعم مصطفى بن جعفر, مضيفا " المجال الحقوقي الذي يتشدق به منصف المرزوقي مجرد " ماعون صنعة".
وفي علاقة بمدير الديوان الرئاسي السابق عدنان منصر, قال الطاهر هميلة " عدنان منصر جاسوس النهضة على منصف المرزوقي".
وتابع الطاهر هميلة " عدنان منصر قريب من النهضة وهي من دفعته بجانب منصف المرزوقي كي يكون عينها الساهرة على تصرفاته".





Publié le:2016-12-29 22:59:55

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