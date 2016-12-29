الطاهر هميلة: عدنان منصر هو عين النهضة الساهرة على مراقبة تحركات منصف المرزوقي

Jeudi 29 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 22:59:55

- قال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي الطاهر هميلة في حوار على قناة الجنوبية أن حركة النهضة كانت تميل الى تعيين مصطفى بن جعفر رئيسا للجمهورية بعد انتخابات 2011 .وقال الطاهر هميلة أن النهضة تعرف جيّدا أن منصف المروقي " خلواظ" لذلك كانت في البداية تدعم مصطفى بن جعفر, مضيفا " المجال الحقوقي الذي يتشدق به منصف المرزوقي مجرد " ماعون صنعة".وفي علاقة بمدير الديوان الرئاسي السابق عدنان منصر, قال الطاهر هميلة " عدنان منصر جاسوس النهضة على منصف المرزوقي".وتابع الطاهر هميلة " عدنان منصر قريب من النهضة وهي من دفعته بجانب منصف المرزوقي كي يكون عينها الساهرة على تصرفاته".