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على قناة التاسعة: برهان بسيّس يسخر من أنفاق لطفي العماري

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - سخر الاعلامي برهان بسيّس أمس الاربعاء 28 ديسمبر من زميله لطفي العماري كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي.

وجاءت سخرية برهان بسيّس كرّد على اتهام نوفل الورتاني لقناة التاسعة بتسهيل عمل صحفي القناة العاشرة الاسرائيلية في تونس.
وقال برهان بسيّس ساخرا " وجدنا صحفي القناة العاشرة في الأنفاق التي تربط غزة بجبل الشعانبي".







Publié le:2016-12-29 22:49:59

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