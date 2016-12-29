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على قناة التاسعة: برهان بسيّس يسخر من أنفاق لطفي العماري
Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات
- سخر الاعلامي برهان بسيّس أمس الاربعاء 28 ديسمبر من زميله لطفي العماري كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي.
وجاءت سخرية برهان بسيّس كرّد على
اتهام نوفل الورتاني لقناة التاسعة بتسهيل عمل صحفي القناة العاشرة الاسرائيلية
في تونس.
وقال برهان بسيّس ساخرا " وجدنا صحفي القناة العاشرة في الأنفاق التي تربط غزة بجبل الشعانبي".
Publié le:2016-12-29 22:49:59
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