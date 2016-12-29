محمد عبو: تورط النهضة في الإرهاب والاغتيال ''ما يصدّقها'' الا الأغبياء

Jeudi 29 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 18:43:56

- رفض الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو اتهام حركة النهضة بالتورط في الإرهاب او في دعمه.وقال محمد عبو في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 " لا يوجد دليل واضح وصريح على تورط حركة النهضة او احد من قياداتها البارزين في دعم المجموعات الإرهابية داخل او خارج ارض الوطن.وأضاف محمد عبو " ارفض المتاجرة بالإرهاب وبدماء المواطنين وارفض السجال السياسي وزرع الفتن واتهام طرف سياسي لاني في صراع سياسي او فكري معه مشيرا بان هذا الامر يصب في مصلحة الإرهابيين أساسا.وأوضح محمد عبو ان النهضة كانت متساهلة مع المتطرفين كما هو الحال في حكومة الباجي قائد السبسي ... اما اتهامها بالقيام بأعمال إرهابية واغتيالات هذا امر لا أصدقه.وتسائل عبو " لماذا تغتال النهضة سياسيين وهي في الحكم وبيدها الامن ؟؟ هذا الامر لا يقبله سوى الأغبياء الذين تاجروا من اجل أصواتهم الانتخابية.