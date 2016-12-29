Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  
Politique

محمد عبو: تورط النهضة في الإرهاب والاغتيال ''ما يصدّقها'' الا الأغبياء

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - رفض الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو اتهام حركة النهضة بالتورط في الإرهاب او في دعمه.
وقال محمد عبو في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 " لا يوجد دليل واضح وصريح على تورط حركة النهضة او احد من قياداتها البارزين في دعم المجموعات الإرهابية داخل او خارج ارض الوطن.

وأضاف محمد عبو " ارفض المتاجرة بالإرهاب وبدماء المواطنين وارفض السجال السياسي وزرع الفتن واتهام طرف سياسي لاني في صراع سياسي او فكري معه مشيرا بان هذا الامر يصب في مصلحة الإرهابيين أساسا.
وأوضح محمد عبو ان النهضة كانت متساهلة مع المتطرفين كما هو الحال في حكومة الباجي قائد السبسي ... اما اتهامها بالقيام بأعمال إرهابية واغتيالات هذا امر لا أصدقه.
وتسائل عبو " لماذا تغتال النهضة سياسيين وهي في الحكم وبيدها الامن ؟؟ هذا الامر لا يقبله سوى الأغبياء الذين تاجروا من اجل أصواتهم الانتخابية.




Publié le:2016-12-29 18:43:56

rtt-fd0ff26f355c8a0663e4644854198f71-2016-12-29 18:43:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136138



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12931,1

  • (27/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43110 DT        1$ =2,34272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/12)   278,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136138 5442|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires