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صورة لطفل ''مجهول النسب'' تثير ضجة على الفيس بوك

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - أثارت صورة لطفل حديث الولادة كتب على صدره كلمة "لقيط " ضجة واستياء واسعا على صفحات الفيس بوك ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
فقد انتقد نشطاء حقوقيون اصدار حكم مسبق على مستقبل هذا الطفل وتعرضه للتمييز بسبب "ذنب اقترفه غيره" وانتقدوا كتابة كلمة "لقيط" على صدره بالحبر الجاف والتي شكلت وصمة له قد تتسب بتدني مستوى العناية الصحية التي ضمنتها له كل الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الانسان الناظمة لحقه في الحياة وتلقي العلاج والعناية التي يستحقها.

ملاحظة - خلافا لما روج على مواقع التواصل الاجتماعي... فان الصورة التقطت في احدى البلدان العربية في شهر ماي 2015.






Publié le:2016-12-29 12:13:24

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1 de 1 commentaires pour l'article 136110

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2016 à 13h 11m |           
لقيط يعني مجهول الاب والام وقد وقع التقاطه بعد ان رمته امه
أما مجهول الاب فينسب عندنا في تونس الى امه وكثير منهم صار لهم شأن وجاه منهم على سبيل المثال بن غربية وبن علجية وبن مباركة وبن عائشة وبن حليمة وبن تومية وبن سليمة ...



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