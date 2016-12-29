صورة لطفل ''مجهول النسب'' تثير ضجة على الفيس بوك

Jeudi 29 Decembre 2016

بــاب نــات



ملاحظة - خلافا لما روج على مواقع التواصل الاجتماعي... فان الصورة التقطت في احدى البلدان العربية في شهر ماي 2015.





Publié le:2016-12-29 12:13:24

- أثارت صورة لطفل حديث الولادة كتب على صدره كلمة "لقيط " ضجة واستياء واسعا على صفحات الفيس بوك ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي.فقد انتقد نشطاء حقوقيون اصدار حكم مسبق على مستقبل هذا الطفل وتعرضه للتمييز بسبب "ذنب اقترفه غيره" وانتقدوا كتابة كلمة "لقيط" على صدره بالحبر الجاف والتي شكلت وصمة له قد تتسب بتدني مستوى العناية الصحية التي ضمنتها له كل الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الانسان الناظمة لحقه في الحياة وتلقي العلاج والعناية التي يستحقها.