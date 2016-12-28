موظف بشركة السكك الحديدية يكشف: لدينا شخص معوق يقود في القطار وتّم انتدابه بتدّخل من والده

Mercredi 28 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-28 23:29:49

- قال الموظف في شركة السكك الحديدية عصام الدين الفتاتي اليوم الاربعاء 28 ديسمبر أن هناك شخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية" معوق" يعمل كسائق للقطار.وقال عصام الدين الفتاتي خلال استضافته في برنامج حواري على قناة التاسعة أنه تّم انتداب هذا الشخص بعد تدّخل من والده, مضيفا " لابد من فتح تحقيق في الغرض لأن ارواح التونسيين ليست لعبة".وتابع عصام الدين الفتاتي " لدّيا ما يثبت أن هذا الشخص معوق وتقدمت بشكاية الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي لم تحرك ساكنا تجاه الموضوع".يذكر أن اصطدام قطار بحافلة في منطقة جبل الجلود قد أسفر عن مقتل 5 أشخاص وأكثر من 50 جريج.