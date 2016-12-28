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Economie

موظف بشركة السكك الحديدية يكشف: لدينا شخص معوق يقود في القطار وتّم انتدابه بتدّخل من والده

Mercredi 28 Decembre 2016
بــاب نــات - قال الموظف في شركة السكك الحديدية عصام الدين الفتاتي اليوم الاربعاء 28 ديسمبر أن هناك شخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية" معوق" يعمل كسائق للقطار.

وقال عصام الدين الفتاتي خلال استضافته في برنامج حواري على قناة التاسعة أنه تّم انتداب هذا الشخص بعد تدّخل من والده, مضيفا " لابد من فتح تحقيق في الغرض لأن ارواح التونسيين ليست لعبة".
وتابع عصام الدين الفتاتي " لدّيا ما يثبت أن هذا الشخص معوق وتقدمت بشكاية الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي لم تحرك ساكنا تجاه الموضوع".
يذكر أن اصطدام قطار بحافلة في منطقة جبل الجلود قد أسفر عن مقتل 5 أشخاص وأكثر من 50 جريج.





Publié le:2016-12-28 23:29:49

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2 de 2 commentaires pour l'article 136096

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 22h 19m |           
التوريث مستشري في كل القطاعات و الوزارات في تونس ...في تونس الجوية يورثو ...في الخارجية يورثو ...في فسفاط قفصة يورثو ...في النقل يورثو في البريد يورثو ...و كانه على ابناء الزواولة ان يظلو زواولة كيف والديهم ...

Naimou  (France)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 22h 11m |           
Al fassed de pire en pire quand on va arreter cette maladie qui détruit la tunisie. miskina bladi



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