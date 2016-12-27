وكشف الجبالي ان عبد الفتاح مورو اقترح إقالة وزير الداخلية علي العريض باسمه الخاص او باسم حركة النهضة مضيفا " رفضت ان اعطي كبش فداء او التنصل من المسؤولية لان الأمر سيطيح براس الحكومة وبالتجربة الديمقراطية وقتها وليس وزير الداخلية فقط.
وأكد الجبالي ان عبد الفتاح مورو اراد التنصل من علي العريض " وتحميله المسؤولية كاملة.
المرزوقي لم يستشرني في موضوع قطع العلاقات مع سوريا
كما كشف رئيس الحكومة الأسبق أنه لم يستشر في موضوع قطع العلاقة مع سوريا.
وقال حمادي الجبالي أن رئيس الجمهورية منصف المرزوقي لم يستشره قبل الاعلان عن قطع العلاقات مع سوريا , مضيفا " علمت بقطع العلاقات مع سوريا عن طريق وسائل الاعلام".
وتابع حمادي الجبالي " هذا لا يغيّر شيئا في موقفي من النظام السوري الذي ارتكب جرائم في حق شعبه".
وفي علاقة برئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي, قال حمادي الجبالي " كنت أميل الى أن يكون مصطفى بن جعفر رئيسا للجمهورية بدل منصف المرزقي".
Publié le:2016-12-27 23:45:05
Par:nedimbs (Japan )
Sur: الجبالي: مورو اقترح علي أن أقيل علي العريض اثر اغتيال بلعيد وتقديمه كبش فداء