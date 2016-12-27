Radio Babnet Tunisie  On Air: Hedi Jouini - Maftoun bkhazret iniha  
Partis

الجبالي: مورو اقترح علي أن أقيل علي العريض اثر اغتيال بلعيد وتقديمه كبش فداء

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - كشف رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي في حوار بث على قناة التاسعة ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي عبد الفتاح مورو قاما بزيارتي بعد اغتيال شكري بلعيد.

وكشف الجبالي ان عبد الفتاح مورو اقترح إقالة وزير الداخلية علي العريض باسمه الخاص او باسم حركة النهضة مضيفا " رفضت ان اعطي كبش فداء او التنصل من المسؤولية لان الأمر سيطيح براس الحكومة وبالتجربة الديمقراطية وقتها وليس وزير الداخلية فقط.
وأكد الجبالي ان عبد الفتاح مورو اراد التنصل من علي العريض " وتحميله المسؤولية كاملة.

المرزوقي لم يستشرني في موضوع قطع العلاقات مع سوريا
كما كشف رئيس الحكومة الأسبق أنه لم يستشر في موضوع قطع العلاقة مع سوريا.

وقال حمادي الجبالي أن رئيس الجمهورية منصف المرزوقي لم يستشره قبل الاعلان عن قطع العلاقات مع سوريا , مضيفا " علمت بقطع العلاقات مع سوريا عن طريق وسائل الاعلام".
وتابع حمادي الجبالي " هذا لا يغيّر شيئا في موقفي من النظام السوري الذي ارتكب جرائم في حق شعبه".
وفي علاقة برئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي, قال حمادي الجبالي " كنت أميل الى أن يكون مصطفى بن جعفر رئيسا للجمهورية بدل منصف المرزقي".






Publié le:2016-12-27 23:45:05

rtt-6703df89b11e3461bcf97b1e597815b7-2016-12-27 23:45:05
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 136055

Nedimbs  (Japan)  |Mercredi 28 Decembre 2016 à 00h 31m |           
كان سكت راك حخيت يا سي الجبالي



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12889,5

  • (26/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,42172 DT        1$ =2,33897 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/12)   344,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136055 9308|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires