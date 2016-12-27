صورة اليوم: على طريقة المرزوقي محسن مرزوق يرتدي '' القشابية'' ويأكل الملاوي

Mardi 27 Decembre 2016

بــاب نــات





Publié le:2016-12-27 20:51:48

- أدى الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق زيارة الى ولاية الكاف يوم الثلاثاء حيث قام بزيارة مقر الحزب إضافة الى زيارة عدد من المرافق في المدينة وتحدث مع عدد من المواطنين.وقد تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة لمحسن مرزوق وهو يرتدي " القشابية" وياكل " الملاوي" في مشهد ذكرنا برئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي عند زياراته المتكررة.