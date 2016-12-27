ياسين العياري: لعنة الله على السلطة الي تخلف الذل

وقال العياري في تدوينته " علي العريض ضد تجريم التطبيع.
خايف من العلاقات الدولية زعمة.. حتى درس السينغال و ماليزيا و نيوزيلاندا التي لم يقصفها الصهاينة و لم يغتالوا مواطنيها كان غير كاف.
لم تفقد دول أمريكا اللاتينية علاقاتها الدولية بالمواقف الواضحة من الكيان.
ربما لو صرت رئيسا لمشيت على خطوات السيسي إذا، بنفس التبرير!
راشد الغنوشي المقاومة عنده إسمها عنف لا ينصح بالإنخراط فيه.
لعنة الله على السلطة الي تخلف الذل....
لواه الإنخراط في المقاومة؟ هاو ثمة الفصل الثامن ينخرط فيه، تلافز و فلوس...! علاه يصنع في الطيارات؟ ما ينجمش فقط يلحس كي حسام الطرابلسي؟ ... في الشروق كي لطفي زيتون؟ يلعق جزمة الباجي كي عماد الحمامي؟ قله طيارات و غواصات و عنف!
كامل التدوينة
Publié le:2016-12-27 14:44:18
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
Sur: حمة الهمامي: بعدما خدموا بيهم يحبوا يرجعوهم