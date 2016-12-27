صابر الوسلاتي : بابا نوال زار سياسيي تونس من '''cheminée'' الا''العماري'' زاره من الأنفاق

وقال صابر الوسلاتي " ان بابا نوال" زار رئيس حركة راشد الغنوشي وساله عن مطالبه فاجاب " بانه يريد ان يكون رئيسا فكان رد بابا نوال " انه لا يريد الشر بالتونسيين.
كما قال الوسلاتي " ان بابا نوال زار الخبير الاقتصادي معز الجودي الذي طلب زراعة شعر فاجابه " بان عقله " بور" لا يزرع فيه الشعر".
وأشار "الوسلاتي" انا بابا نوال تعرض للاعتداء من عبد العزيز المزوغي حيث كان يعتقد الأخير بانه " نهضاوي" بسبب اللحية والقميص.
لكن الاكثر غرابة هو انا بابا نوال زار الإعلامي لطفي العماري من الانفاق "مش مالشمينية".
Publié le:2016-12-27 11:40:44
Par:elghazali (France )
Sur:الحمامي والتطاول على المقاومة.. الموقف المخاتل للنهضة