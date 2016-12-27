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صابر الوسلاتي : بابا نوال زار سياسيي تونس من '''cheminée'' الا''العماري'' زاره من الأنفاق

Mardi 27 Decembre 2016
بــاب نــات - تحدث الناقد الساخر " صابر الوسلاتي" في برنامجه " صابر وبرة" الذي يبث عبر اذاعة " ifm " عن "الكريسمس" والسنة الميلادية وعلاقة شخصية " بابا نوال" بالسياسيين التونسيين.

وقال صابر الوسلاتي " ان بابا نوال" زار رئيس حركة راشد الغنوشي وساله عن مطالبه فاجاب " بانه يريد ان يكون رئيسا فكان رد بابا نوال " انه لا يريد الشر بالتونسيين.
كما قال الوسلاتي " ان بابا نوال زار الخبير الاقتصادي معز الجودي الذي طلب زراعة شعر فاجابه " بان عقله " بور" لا يزرع فيه الشعر".
وأشار "الوسلاتي" انا بابا نوال تعرض للاعتداء من عبد العزيز المزوغي حيث كان يعتقد الأخير بانه " نهضاوي" بسبب اللحية والقميص.
لكن الاكثر غرابة هو انا بابا نوال زار الإعلامي لطفي العماري من الانفاق "مش مالشمينية".




Publié le:2016-12-27 11:40:44

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