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Politique

بالفيديو: والي قفصة يوبخ عدد من موظفي بلدية القصر بسبب عدم انضباطهم

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - أدى والي قفصة اليوم الاثنين 26 ديسمبر زيارة فجئية الى بلدية القصر أين اطلع على سير وظروف العمل بالمؤسسة.
وقد لاحظ الوالي سوء تصرف من قبل الموظفين حيث أقدم عدد منهم على مغادرة مكان العمل قبل التوقيت الاداري وهو ما جعله يوبخ رئيس مصلحة الأعوان ويطالبه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضدّ المخالفين.

كما لاحظ الوالي تجمع عدد من الموظفين في مكتب واحد مما أثار حفيظته ودعا الموظفين قائلا " كل واحد ايشد مكتبو".
كما لاحظ الوالي غياب رئيس البلدية عن مكتبه على الساعة الثانية عشرة وهو ما يخالف التوقيت الاداري.





Publié le:2016-12-26 23:39:51

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