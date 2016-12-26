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Politique

الأمين البوعزيزي: المرعوبون من استجلاب القتلة التونسيين لمحاكمتهم في تونس هم المرعوبون من كشف شبكات التسفير

Lundi 26 Decembre 2016
بــاب نــات - قال الباحث في الأنتربولوجيا الأمين البوعزيزي الأحد 25 ديسمبر في تدوينة على صفحته بالفايسبوك, أن الأطراف التي تطالب بعدم عودة الارهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر لمحاكمتهم والتحقيق معهم في تونس هم الأطراف المرعوبة من الكشف عن شبكات التسفير ومن يقف ورائها حسب تعبيره.

وفي ما يلي ما كتب الأمين البوعزيزي:
" المرعوبون من استجلاب القتلة التونسيين للتحقيق معهم ومحاكمتهم، هم المرعوبون من التعرّف وكشف شبكات التسفير حيث التنظيمات الارهابية منذ زمن السابع حيث كان التسفير نحو الزرقاوي في العراق، وصولا الى التسفير نحو سورية لاحقا زمن ثورة التونسيين
تونس مجتمع منظم يعني دولة لها مؤسساتها وأجهزتها وادارتها ومجتمعها المدني اليقظ، معنيّة بشكل ملحّ بمعرفة من سفّر أبناءها، ومعنيّة بتحمّل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه العالم، اذ لا يمكن أن تظل مصدّرا للقتلة.. يجب أن تحاكم أبناءها الذين أجرموا في حقها وفي حق العالمين، معنية بالتحقيق مع هؤلاء المجرمين للتعرف على المورطين في شبكات التهريب والتسفيرالاجرامي.. ومعنيةّ باجتراح سياسيات ثقافية وتعليمية ومسجدية واعلامية وسياسية وتنموية... تقطع مع المزيد من انتاج القتلة".




Publié le:2016-12-26 22:29:10

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1 de 1 commentaires pour l'article 135999

Kamelnet  (Tunisia)  |Lundi 26 Decembre 2016 à 22h 43m | Par           
جبتها في ممو عينهم يا بوعزيزي



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